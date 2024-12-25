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Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масований удар РФ на Різдво

Середа 25 грудня 2024 18:39
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Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масований удар РФ на Різдво Фото: Кіт Келлог, майбутній спецпредставник США по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський масований обстріл України на Різдво є жорстоким нападом. США хочуть, щоб у регіоні панував мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в соцмережі X написав Кіт Келлог, якого обраний президент США номінував на посаду спецпредставника по Україні.

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати масштабних ракетних ударів й атак за допомогою безпілотників у день народження Господа - це неправильно", - наголосив Келлог.

Він додав, що весь світ уважно стежить за діями Росії та України. При цьому США рішуче налаштовані на встановлення миру в регіоні.

Реакція Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Келлогу за чесну, людську позицію.

"Російський обстріл громадянської інфраструктури на Різдво - особливо цинічний. Хоча за роки цієї війни Росія довела, що вбивства цивільних людей і дітей - улюблена справа режиму Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і командирів його армії. Світ не повинен бути таким" , - додав Єрмак.

Удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 25 грудня запустили по Україні 78 ракет. Зокрема, ворог застосував одразу 50 крилатих ракет Х-101/Х-55, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Також росіяни намагалися атакувати Україну за допомогою 106 ударних безпілотників.

Загалом українським захисникам вдалося збити 59 ракет і 54 ударних дрони. Ще 52 безпілотники не досягли своїх цілей, вони були локаційно втрачені.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін свідомо обрав Різдво для атаки.

Детально про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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