Скільки Росія виробляє і накопичила ракет: дані за листопад
Росія розпочала нову кампанію з ударів по українській енергетиці. Країна-агресор завдяки нарощенню виробництва та паузі в обстрілах має в арсеналі понад півтори тисячі ракет.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До терору готові. Скільки Росія накопичила ракет та дронів для обстрілів енергетики".
Як свідчать дані, отримані РБК-Україна від інформованих джерел, Росія змогла накопичити достатню кількість ракет з дальністю у понад 350 кілометрів.
Інфографіка: РБК-Україна
До того ж країна-агресор, попри усі накладені санкції, змогла за останній рік наростити темпи виробництва по окремих позиціях. Якщо рік тому місячний обсяг вимірювався в районі 115-130 стратегічних ракет, то зараз, за інформацією РБК-Україна - близько 170.
Серед усіх позицій Москва найбільше наростила виробництво балістичних "Іскандерів". За даними від джерел видання, у листопаді Росія планує виготовити близько 70 ракет "Іскандер-М", а їхні запаси станом на 20 листопада складають 350 одиниць. План виробництва крилатих ракет до "Іскандерів" у листопаді - 12 одиниць, запас - 210.
Якщо говорити про Х-101, то їхнє виробництво в листопаді має бути на рівні 50 одиниць, а запас на 20 листопада - 220. І тепер Росія почала запускати їх не лише з Ту-95, а й з Ту-160, чого раніше майже не фіксувалось. Під час обстрілу 21 листопада ворог знову випустив по Україні кілька ракет Х-101 та "Кинжали".
Найбільше Москві вдалось накопичити ракет "Калібр", на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць.
Щодо "Кинжалів", то їхній запас - на рівні 70 ракет, а очікуване виробництво в листопаді - 12 одиниць.
Крім того, на складах у агресора може зберігатись близько 230 одиниць Х-22 (носії - Ту-22М3). Їх Росія більше не виробляє, однак щомісяця проводить глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи "на виході" Х-32.
Плюс, за інформацією РБК-Україна, Москва також може мати в запасі приблизно 45 північнокорейських балістичних ракет KN-23.
Ракетні удари
Нагадаємо, 17 листопада Росія здійснила перший за останні місяці ракетний обстріл енергетики України. Через це введені графіки відключень світла, які діють у всіх областях.
Посольство США в Києві закрилося 20 листопада через загрозу великого ракетного удару. Слідом закрилися деякі посольства деяких європейських країн.
Росія здійснила ракетний удар 21 листопада. Ціллю агресора здебільшого було місто Дніпро.