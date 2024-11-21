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Уже дорогою до України. У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS

Україна, Четвер 21 листопада 2024 09:44
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Уже дорогою до України. У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS Фото: у Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS (gagadget com)
Автор: Наталія Гурковська

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Система вже знаходиться у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Білла Блера.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - сказав він.

За даними Блера, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - заінтригував голова канадського оборонного відомства.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

Передача ППО NASAMS від Канади

Ще у вересні повідомлялося, що Канада планує передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу NASAMS. Тоді в якості термінів називався початок 2025 року.

Уже на початку листопада президент України Володимир Зеленський скоригував терміни постачання ППО NASAMS від Канади. Не виключалося, що система, замовлена ще у 2023 році, буде поставлена Україні до кінця 2024-го.

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