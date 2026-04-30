Росіяни масово відмовляються від курортів Краснодарського краю через атаки дронів
Попит на готелі Краснодарського краю на травневі свята впав на 20,7% порівняно з минулим роком. Росіяни відмовляються від відпочинку на тлі атак українських дронів, закриттів аеропортів та екологічної катастрофи в Туапсе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Обвал бронювань
За підрахунками сервісу Travelline, у цілому по Росії кількість готельних бронювань на період з 27 квітня по 11 травня скоротилась на 11,1% рік до року - попри зниження середнього чеку на 2,2%, до 9,8 тис. рублів за ніч. Спад зафіксовано в усіх десяти ключових напрямках. За оцінками Асоціації туроператорів Росії, попит знизився на 15%.
Найбільше впав попит на Краснодарський край - мінус 20,7%. Далі - Нижегородська область (-19,7%), Ярославська область (-19,5%) і Крим (-14,2%).
Туапсе: нафта в морі, бензол у повітрі
Чорноморський курорт Туапсе вже два тижні перебуває під постійними ударами українських БПЛА. Після кількох масштабних пожеж на місцевому НПЗ місто накрили "нафтові дощі", в повітря потрапили бензол та інші небезпечні речовини, а нафтопродукти з пошкоджених резервуарів витекли в річку Туапсе і Чорне море.
Сочі і закриті аеропорти
Ще у лютому фіксувався обвал поїздок до Сочі. Голова Асоціації туроператорів Сергій Ромашкін пов'язував це з частими закриттями аеропорту через атаки дронів і масовими скасуваннями рейсів.
