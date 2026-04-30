ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росіяни масово відмовляються від курортів Краснодарського краю через атаки дронів

02:57 30.04.2026 Чт
2 хв
Бензол у повітрі, нафта в морі - і це у розпал травневих свят
aimg Катерина Коваль
Росіяни масово відмовляються від курортів Краснодарського краю через атаки дронів Фото: російські пожежники (facebook.com/mchcRussia)

Попит на готелі Краснодарського краю на травневі свята впав на 20,7% порівняно з минулим роком. Росіяни відмовляються від відпочинку на тлі атак українських дронів, закриттів аеропортів та екологічної катастрофи в Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Обвал бронювань

За підрахунками сервісу Travelline, у цілому по Росії кількість готельних бронювань на період з 27 квітня по 11 травня скоротилась на 11,1% рік до року - попри зниження середнього чеку на 2,2%, до 9,8 тис. рублів за ніч. Спад зафіксовано в усіх десяти ключових напрямках. За оцінками Асоціації туроператорів Росії, попит знизився на 15%.

Найбільше впав попит на Краснодарський край - мінус 20,7%. Далі - Нижегородська область (-19,7%), Ярославська область (-19,5%) і Крим (-14,2%).

Туапсе: нафта в морі, бензол у повітрі

Чорноморський курорт Туапсе вже два тижні перебуває під постійними ударами українських БПЛА. Після кількох масштабних пожеж на місцевому НПЗ місто накрили "нафтові дощі", в повітря потрапили бензол та інші небезпечні речовини, а нафтопродукти з пошкоджених резервуарів витекли в річку Туапсе і Чорне море.

Сочі і закриті аеропорти

Ще у лютому фіксувався обвал поїздок до Сочі. Голова Асоціації туроператорів Сергій Ромашкін пов'язував це з частими закриттями аеропорту через атаки дронів і масовими скасуваннями рейсів.

Раніше щонайменше вісім нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, пройшли через Ла-Манш, незважаючи на заяви британського уряду про намір боротися з "тіньовим флотом".

Тим часом новий санкційний пакет Європейського Союзу має на меті перекрити можливості для російського "тіньового флоту", який дає змогу Кремлю отримувати нафтові прибутки.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що країна-агресор планує збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
