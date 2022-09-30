Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість жертв і постраждалих зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр внутрішніх справ Дениса Монастирського, якого цитує " Суспільне ".

"Поранених є на цей час 85 осіб, і всього ми маємо 111 загиблих та поранених внаслідок цієї страшної трагедії, теракту, який вчинила російська влада. Фактично сьогодні свідомо було завдані ці удари. Тут завжди, щодня перебувають лише цивільні, які збираються переїжджати на тимчасово окуповану територію. Це старші люди, жінки з дітьми, сім'ї", - сказав він.

Начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ Головного управління ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева зазначила, що сьогодні планувався виїзд 248 автомобілів. На момент обстрілу, в автомобілях перебували близько 100 людей. Переважно там знаходилися місцеві, які перевозять своїм родичам на окуповану територію побутові речі, харчові продукти, ліки.