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Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість постраждалих знову зросла

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Запоріжжя, П'ятниця 30 вересня 2022 13:37
Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість постраждалих знову зросла Фото: внаслідок обстрілу цивільної колони постраждали 66 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу колони з цивільними у Запоріжжі зросла до 66 осіб. Усіх постраждалих доставлено до лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Три ворожі ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 сьогодні вранці потрапили до гуманітарної колони, що стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами.

За інформацією поліції у Запорізькій області, о 7:10 російські війська завдали трьох ракетних ударів у район авторинку поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні обстрілу опинилася колона цивільних осіб, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію.

Сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Крім того, на Запоріжжі припинили виїзд на окуповану територію регіону на невизначений період.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни випустили 16 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого три з них потрапили до колони автомобілів.

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