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Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: з'явилися нові деталі обстрілу

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Запоріжжя, П'ятниця 30 вересня 2022 12:42
Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: з'явилися нові деталі обстрілу Фото: росіяни завдали трьох ракетних ударів по цивільній колоні в Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 30 вересня, окупаційні війська випустили 16 ракет по Запоріжжю, три з яких потрапили до колони цивільних автомобілів. Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, 62 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"25 людей загинули, 62 поранені, серед них жінки та діти, у тому числі мелітопольці. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт, лікарі борються за його життя. 3-річна дитина дивом вижила, але залишилася сиротою", - написав він.

Федоров додав, що також внаслідок удару постраждали волонтери, які перевозять ліки на СОТ та евакуювали звідти людей.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Крім того, на Запоріжжі припинили виїзд на окуповану територію регіону на невизначений період.

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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