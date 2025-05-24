Удар Трампа по ЕС: FT узнало, какие ключевые отрасли пострадают от пошлин больше всего

Угроза президента США Дональда Трампа ввести 50% тариф на весь экспорт из ЕС нанесет удар по ключевым производственным секторам. Речь идет об автомобильной, аэрокосмической, химической отрасли и других сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Согласно данным Европейской комиссии, США являются крупнейшим торговым партнером ЕС. Американская доля занимает чуть более 20% всего экспорта ЕС, а сумма в 2024 году превысила 530 млрд евро.

Экономическое моделирование, проведенное в апреле, показало, что тарифы ударят по ВВП блока на 0,2%. Этот показатель вырастет до 0,5%, если будут введены 50% тарифы.

Германия, Ирландия, Италия и Франция являются ведущими экспортерами. Они продают в США машины и транспортные средства - более чем на 200 млрд евро, химикаты на сумму 160 млрд евро, продукты питания и напитки - на 25 млрд евро.

Лекарства

По данным Евростата, в 2024 году лекарства были наиболее экспортируемыми товарами из ЕС в США. Причем на рынке США было продано европейских фармацевтических товаров на почти 80 млрд евро.

Генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций Натали Молл предупредила, что тарифы создадут дефицит лекарств, и призвала США и ЕС избегать их "любой ценой".

"Тарифы на лекарства станут настоящей катастрофой для пациентов и отрасли по обе стороны Атлантики", - подчеркнула она.

До сих пор фармацевтические препараты были исключены из так называемых взаимных тарифов, введенных в начале апреля. Но не исключается, что Трамп может ввести дополнительные пошлины на лекарства.

Главными экспортерами лекарств являются датская компания Novo Nordisk, французский производитель Sanofi. Но американские фармацевтические компании также построили крупные производственные базы в ЕС, в частности в Ирландии, где они воспользовались более низкой ставкой налогообложения.

Аэрокосмическая отрасль

Отмечается, что компании Boeing и Airbus импортируют детали для новых самолетов из разных регионов мира. Американские производители самолетов, которые закупают детали для своих самолетов из Италии и Японии, считаются особенно уязвимыми для тарифов Трампа.

Еще до анонса Трампом новых пошлин Ryanair (крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания и один из крупнейших клиентов Boeing) предупреждала, что может задержать поставки самолетов, если тарифы сделают их дороже.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил в этом месяце, что авиакомпания находится в "дебатах" с Boeing о том, какая сторона возьмет на себя расходы на тарифы.

Автомобили

Руководители автомобильных компаний сразу же раскритиковали неспособность ЕС достичь соглашения с США по снижению тарифов. Автомобильная промышленность надеялась, что Брюссель и Вашингтон достигнут соглашения по импорту автомобилей, особенно после того, как США достигли соглашения с Британией о 10% тарифной ставке.

Сейчас ЕС вводит 10% тариф на импорт автомобилей из США, тогда как Вашингтон взимает лишь 2,5%.

Более высокие тарифы ударят по таким автопроизводителям Audi и Porsche, которые не имеют производственного присутствия в США, а также по Volvo Cars, Mercedes-Benz и другим, которые экспортируют автомобили из Европы.