Удар по "тіньовому флоту" Росії. ЄС готує санкції через фальшиві прапори, - Bloomberg

Агентство ознайомилося з документами, які передбачають санкції проти трьох компаній. Вони надавали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, що вже перебувають під санкціями.

Насправді ці території не надають таких послуг, оскільки вони не фігурують в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів.

Нідерланди у травні попередили Міжнародну морську організацію, що компанії надають "підроблені сертифікати" від імені Сінт-Мартена.

Запропоновані заходи є частиною пакету санкцій ЄС, який наразі обговорюється європейськими країнами.