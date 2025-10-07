Удар по "теневому флоту" России. ЕС готовит санкции из-за фальшивых флагов, - Bloomberg

Агентство ознакомилось с документами, которые предусматривают санкции против трех компаний. Они предоставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, которые уже находятся под санкциями.

На самом деле эти территории не предоставляют таких услуг, поскольку они не фигурируют в так называемом Парижском реестре официальных флагов.

Нидерланды в мае предупредили Международную морскую организацию, что компании предоставляют "поддельные сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Предложенные меры являются частью пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждается европейскими странами.