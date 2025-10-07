Удар по "теневому флоту" России. ЕС готовит санкции из-за фальшивых флагов, - Bloomberg

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении трех компаний, которые предоставляли танкерам "теневого флота" России фальшивые флаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство ознакомилось с документами, которые предусматривают санкции против трех компаний. Они предоставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, которые уже находятся под санкциями.
На самом деле эти территории не предоставляют таких услуг, поскольку они не фигурируют в так называемом Парижском реестре официальных флагов.
Нидерланды в мае предупредили Международную морскую организацию, что компании предоставляют "поддельные сертификаты" от имени Синт-Мартена.
Предложенные меры являются частью пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждается европейскими странами.
Напомним, каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора - это около 17% от общего количества действующих танкеров.
С начала 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.
Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн.
В основном это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.
РБК-Украина ранее писало, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает дополнительные санкции против "теневого флота" России.