ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар в тилу росіян на Херсонщині: "АТЕШ" залишили без техніки операторів БПЛА

Середа 21 травня 2025 08:46
UA EN RU
Удар в тилу росіян на Херсонщині: "АТЕШ" залишили без техніки операторів БПЛА Фото: "АТЕШ" знищили авто з технікою в тилу росіян на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Партизани руху "АТЕШ" повідомили про успішну диверсію в тилу окупаційних військ Росії на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

У Генічеському районі було знищено автомобіль із обладнанням для роботи з БПЛА та радіоелектронної боротьби, який використовувався російськими військовими.

Як заявили в русі, внаслідок спостереження вдалося встановити, що окупанти проживали в будинках місцевих жителів і маскували військову техніку під цивільну, ховаючи її на приватних подвір’ях. Але навіть це не врятувало їх.

"Утомлені після чергового завдання, оператори припаркували авто біля свого тимчасового укриття - саме тоді ми завдали удару", - йдеться в повідомленні.

У "АТЕШ" зазначають, що після втрати техніки група не зможе повернутися до виконання завдань найближчим часом. В умовах нестачі обладнання в армії РФ це послаблює позиції ворога на цьому напрямку.

Крім того, у русі додають: нову машину так звані "волонтери" навряд чи привезуть - логістика в окупантів все гірша.

"АТЕШ"

Українські партизани продовжують розвідку позицій російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область партизаны Війна в Україні
NEWS
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч