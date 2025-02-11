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У Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади, - АТЕШ

Херсонська область , Вівторок 11 лютого 2025 21:23
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У Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади, - АТЕШ Фото: у Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій території Херсонській області російські загарбники перетворюють вкрадені будинки та підприємства на військові склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомляється, агенти "АТЕШ" виявили, де російські війська потай ховають військову техніку на одному з "віджатих" у місцевих жителів підприємств. Там розміщені військові вантажівки та БМП-2, а охороняє об'єкт цілий взвод військових.

Окупанти намагаються діяти приховано, переміщуючи техніку тільки вночі.

"Однак вони припустилися помилки, і наші агенти засікли їхні пересування. Росіяни не просто ховають свою техніку - вони захоплюють приватну власність - бізнеси, склади та будинки мирних жителів, перетворюючи їх на бази зберігання своєї техніки. Чим порушують Женевську конвенцію і всі правила ведення війни", - зазначили в "АТЕШ".

Фото: у Херсонській області окупанти перетворюють будинки та підприємства на військові склади (t.me/atesh_ua)

Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомляли, що російські загарбники розміщують техніку в захоплених будинках жителів тимчасово окуповано частини Херсонської області. Зокрема, бронетехніку, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

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