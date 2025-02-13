Партизани виявили слабкі місця в системі захисту окупантів Балаклавської бухти

Представники українського підпілля провели розвідку ворожих морських загороджень на території тимчасово окупованого Криму. Були виявлені слабкі місця в системах захистку в районі Балаклавської бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Партизани розповіли, що продовжують фіксувати, як російські загарбники намагаються зміцнити Балаклавську бухту. Там противник встановлює нові бонові загородження проти безекіпажних катерів та підводних дронів. Крім того, війська РФ також мінують вхідні зони.

"Незважаючи на всі заходи, система захисту бухти має слабкі місця, які виявлені нашими агентами. Вони діють хаотично, намагаючись урятувати те, що в них залишилося на плаву", - йдеться в публікації "АТЕШ".

У русі звернули увагу, що Балаклава є важливим пунктом для росармії. Ураження цієї локації стане "потужним ударом по всій військовій логістиці окупантів у Чорному морі".

Також партизани зазначили, що російські загарбники намагаються зберегти "те, що в них поки що залишилося на плаву". Проте завдяки злагодженій роботі українських підпільників Сили Оборони "знищать всю техніку, кораблі та бази окупантів найближчим часом".

Рух "АТЕШ" оприлюднив в інтернеті кадри, на яких продемонстровані бонові загородження у Балаклавській бухті.