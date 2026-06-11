Удар по танкеру в Оманській затоці обернувся міжнародним скандалом між США та Індією

США атакували танкер в Оманській затоці

Американські військові завдали удару по нафтовому танкеру Settebello, який ходив під прапором Палау, в акваторії Оманської затоки. Про операцію Центральне командування США повідомило 9 червня.

За версією американської сторони, судно порушило встановлену морську блокаду і намагалося транспортувати іранську нафту через Ормузьку протоку.

У командуванні заявили, що удар було завдано по машинному відділенню танкера після того, як екіпаж відмовився виконувати вимоги військових США.

В офіційному повідомленні американської сторони інформація про загиблих або постраждалих на борту була відсутня.

Індія підтвердила загибель моряків

11 червня міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив, що внаслідок атаки загинули троє індійських громадян.

Спочатку моряків вважали зниклими безвісти, проте пізніше їхні тіла було виявлено й упізнано.

За даними індійської влади, на борту танкера перебували 24 моряки з Індії. Врятувати вдалося 21 людину. Соновал назвав подію трагічним інцидентом.

Нью-Делі висловив протест Вашингтону

Після підтвердження загибелі трьох громадян Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах США в країні Джейсона Мікса.

Індійська сторона передала американському дипломату рішучий протест у зв'язку з тим, що сталося, і зажадала роз'яснень щодо обставин атаки на танкер, унаслідок якої загинули громадяни Індії.