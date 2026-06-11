Удар по танкеру в Оманском заливе обернулся международным скандалом между США и Индией

Министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о гибели трех индийских моряков после удара США по танкеру Settebello в Оманском заливе. Нью-Дели выразил официальный протест Вашингтону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центрального командования Вооруженных сил США.
Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру Settebello, который ходил под флагом Палау, в акватории Оманского залива. Об операции Центральное командование США сообщило 9 июня.
По версии американской стороны, судно нарушило установленную морскую блокаду и пыталось транспортировать иранскую нефть через Ормузский пролив.
В командовании заявили, что удар был нанесен по машинному отделению танкера после того, как экипаж отказался выполнять требования военных США.
В официальном сообщении американской стороны информация о погибших или пострадавших на борту отсутствовала.
11 июня министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил, что в результате атаки погибли трое индийских граждан.
Изначально моряки числились пропавшими без вести, однако позже их тела были обнаружены и опознаны.
По данным индийских властей, на борту танкера находились 24 моряка из Индии. Спасти удалось 21 человека. Соновал назвал произошедшее трагическим инцидентом.
После подтверждения гибели трех граждан Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах США в стране Джейсона Микса.
Индийская сторона передала американскому дипломату решительный протест в связи с произошедшим и потребовала разъяснений по обстоятельствам атаки на танкер, в результате которой погибли граждане Индии.
Напоминаем, что взаимные удары между США и Ираном продолжаются уже второй день подряд. Очередной обмен атаками произошел в ночь на 11 июня на фоне сохраняющейся напряженности вокруг переговорного процесса и отсутствия прогресса в достижении соглашения между сторонами.