Удар по танкеру в Оманском заливе обернулся международным скандалом между США и Индией

США атаковали танкер в Оманском заливе

Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру Settebello, который ходил под флагом Палау, в акватории Оманского залива. Об операции Центральное командование США сообщило 9 июня.

По версии американской стороны, судно нарушило установленную морскую блокаду и пыталось транспортировать иранскую нефть через Ормузский пролив.

В командовании заявили, что удар был нанесен по машинному отделению танкера после того, как экипаж отказался выполнять требования военных США.

В официальном сообщении американской стороны информация о погибших или пострадавших на борту отсутствовала.

Индия подтвердила гибель моряков

11 июня министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил, что в результате атаки погибли трое индийских граждан.

Изначально моряки числились пропавшими без вести, однако позже их тела были обнаружены и опознаны.

По данным индийских властей, на борту танкера находились 24 моряка из Индии. Спасти удалось 21 человека. Соновал назвал произошедшее трагическим инцидентом.

Нью-Дели выразил протест Вашингтону

После подтверждения гибели трех граждан Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах США в стране Джейсона Микса.

Индийская сторона передала американскому дипломату решительный протест в связи с произошедшим и потребовала разъяснений по обстоятельствам атаки на танкер, в результате которой погибли граждане Индии.