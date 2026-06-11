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Удар по танкеру в Оманском заливе обернулся международным скандалом между США и Индией

15:47 11.06.2026 Чт
2 мин
МИД Индии вызвал "на ковер" временного поверенного США
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: обстрел танкера (GettyImages)

Министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о гибели трех индийских моряков после удара США по танкеру Settebello в Оманском заливе. Нью-Дели выразил официальный протест Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центрального командования Вооруженных сил США.

США атаковали танкер в Оманском заливе

Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру Settebello, который ходил под флагом Палау, в акватории Оманского залива. Об операции Центральное командование США сообщило 9 июня.

По версии американской стороны, судно нарушило установленную морскую блокаду и пыталось транспортировать иранскую нефть через Ормузский пролив.

В командовании заявили, что удар был нанесен по машинному отделению танкера после того, как экипаж отказался выполнять требования военных США.

В официальном сообщении американской стороны информация о погибших или пострадавших на борту отсутствовала.

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Индия подтвердила гибель моряков

11 июня министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил, что в результате атаки погибли трое индийских граждан.

Изначально моряки числились пропавшими без вести, однако позже их тела были обнаружены и опознаны.

По данным индийских властей, на борту танкера находились 24 моряка из Индии. Спасти удалось 21 человека. Соновал назвал произошедшее трагическим инцидентом.

Нью-Дели выразил протест Вашингтону

После подтверждения гибели трех граждан Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах США в стране Джейсона Микса.

Индийская сторона передала американскому дипломату решительный протест в связи с произошедшим и потребовала разъяснений по обстоятельствам атаки на танкер, в результате которой погибли граждане Индии.

Напоминаем, что взаимные удары между США и Ираном продолжаются уже второй день подряд. Очередной обмен атаками произошел в ночь на 11 июня на фоне сохраняющейся напряженности вокруг переговорного процесса и отсутствия прогресса в достижении соглашения между сторонами.

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