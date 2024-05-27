UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по стратегічних очах: В ЗМІ пояснили важливість ураження "Воронеж-М"

Фото: в ЗМІ пояснили важливість ураження "Воронеж-М" (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо результативність удару дроном Головного управління розвідки (ГУР) підтвердиться, мова йтиме про виведення з ладу половини загоризонтних радіолокаційних станцій (РС) Росії на напрямку "південь-південний схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як нагадує видання, перед цим, окрім "Вороніж-М", яку сьогодні атакував ГУР, були уражені й два загоризонтні РС "Воронеж-ДМ" під Армавіром. 

Зокрема ураження РС є справжнім ударом по стратегічних очах Росії, оскільки вони відповідають за виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності, а також входять до системи попередження про ракетний напад. 

Головною задачею "Воронеж-М" було попередження про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто під його відповідальність підпадають Китай, Індія та Пакистан й можливі пускові райони в Індійському океані.

"Таким чином, якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід", - додає видання. 

Водночас Росія досі залишає огляд у бік Китаю завдяки: 

  • "Воронеж-ДМ" під Барнаулом; 
  • "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області.

Враховуючи відстань до ураженої РС, у досяжній дальності від України також перебувають ще декілька станцій типу "Воронеж". Мова йде про: 

  • "Воронеж-М" під Санкт-Петербургом (900 км). Його зона огляду - Північне море й Північна Атлантика; 
  • "Воронеж-ДМ" у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка (450 км). Зона огляду - сектор від Північної Атлантики до Італії;
  • "Волга" у Білорусі поряд з містом Ганцевичі. Її зона огляду - 110 км в бік Європи. 

Ураження "Воронеж-М" 

26 травня, згідно з даними джерела РБК-Україна, безпілотник ГУР атакував загоризонтну РС "Воронеж-М"  в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело.

Пізніше в ЗМІ показали фото наслідків із супутника

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні