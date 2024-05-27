Удар по стратегічних очах: В ЗМІ пояснили важливість ураження "Воронеж-М"

Якщо результативність удару дроном Головного управління розвідки (ГУР) підтвердиться, мова йтиме про виведення з ладу половини загоризонтних радіолокаційних станцій (РС) Росії на напрямку "південь-південний схід".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як нагадує видання, перед цим, окрім "Вороніж-М", яку сьогодні атакував ГУР, були уражені й два загоризонтні РС "Воронеж-ДМ" під Армавіром.
Зокрема ураження РС є справжнім ударом по стратегічних очах Росії, оскільки вони відповідають за виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності, а також входять до системи попередження про ракетний напад.
Головною задачею "Воронеж-М" було попередження про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто під його відповідальність підпадають Китай, Індія та Пакистан й можливі пускові райони в Індійському океані.
"Таким чином, якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід", - додає видання.
Водночас Росія досі залишає огляд у бік Китаю завдяки:
Враховуючи відстань до ураженої РС, у досяжній дальності від України також перебувають ще декілька станцій типу "Воронеж". Мова йде про:
26 травня, згідно з даними джерела РБК-Україна, безпілотник ГУР атакував загоризонтну РС "Воронеж-М" в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації.
"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело.
Пізніше в ЗМІ показали фото наслідків із супутника.
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