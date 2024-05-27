Удар по стратегическим глазам: В СМИ объяснили важность поражения "Воронеж-М"

Если результативность удара дроном Главного управления разведки (ГУР) подтвердится, речь пойдет о выводе из строя половины загоризонтных радиолокационных станций (РС) России в направлении "юго-юго-восток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как напоминает издание, перед этим, кроме "Воронеж-М", которую сегодня атаковал ГУР, были поражены и две загоризонтные РС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
В частности поражение РС является настоящим ударом по стратегическим глазам России, поскольку они отвечают за обнаружение баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, а также входят в систему предупреждения о ракетном нападении.
Главной задачей "Воронеж-М" было предупреждение о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть под его ответственность подпадают Китай, Индия и Пакистан и возможные пусковые районы в Индийском океане.
"Таким образом, если вывод из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг-юго-восток", - добавляет издание.
В то же время Россия до сих пор сохраняет обзор в сторону Китая благодаря:
Учитывая расстояние до пораженной РС, в досягаемой дальности от Украины также находятся еще несколько станций типа "Воронеж". Речь идет о:
26 мая, согласно данным источника РБК-Украина, беспилотник ГУР атаковал загоризонтный РС "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации.
"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.
Позже в СМИ показали фото последствий со спутника.
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