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Удар по стратегическим глазам: В СМИ объяснили важность поражения "Воронеж-М"

Фото: в СМИ объяснили важность поражения "Воронеж-М" (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Если результативность удара дроном Главного управления разведки (ГУР) подтвердится, речь пойдет о выводе из строя половины загоризонтных радиолокационных станций (РС) России в направлении "юго-юго-восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как напоминает издание, перед этим, кроме "Воронеж-М", которую сегодня атаковал ГУР, были поражены и две загоризонтные РС "Воронеж-ДМ" под Армавиром. 

В частности поражение РС является настоящим ударом по стратегическим глазам России, поскольку они отвечают за обнаружение баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, а также входят в систему предупреждения о ракетном нападении. 

Главной задачей "Воронеж-М" было предупреждение о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть под его ответственность подпадают Китай, Индия и Пакистан и возможные пусковые районы в Индийском океане.

"Таким образом, если вывод из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг-юго-восток", - добавляет издание. 

В то же время Россия до сих пор сохраняет обзор в сторону Китая благодаря: 

  • "Воронеж-ДМ" под Барнаулом; 
  • "Воронеж-М" под Усолье-Сибирское Иркутской области.

Учитывая расстояние до пораженной РС, в досягаемой дальности от Украины также находятся еще несколько станций типа "Воронеж". Речь идет о: 

  • "Воронеж-М" под Санкт-Петербургом (900 км). Его зона обзора - Северное море и Северная Атлантика; 
  • "Воронеж-ДМ" в Калининградской области на аэродроме Дунаевка (450 км). Зона обзора - сектор от Северной Атлантики до Италии;
  • "Волга" в Беларуси рядом с городом Ганцевичи. Ее зона обзора - 110 км в сторону Европы. 

Поражение "Воронеж-М"

26 мая, согласно данным источника РБК-Украина, беспилотник ГУР атаковал загоризонтный РС "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник.

Позже в СМИ показали фото последствий со спутника.

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