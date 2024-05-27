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Атака на загоризонтну РЛС у Росії за 1800 км: фото наслідків із супутника

Росія, Понеділок 27 травня 2024 12:59
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Атака на загоризонтну РЛС у Росії за 1800 км: фото наслідків із супутника Фото: загоризонтна РЛС "Вороніж-М"
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 27 травня розвідники атакували загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-М". З'явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, на знімках видно, ймовірно, сліди пожежі. При цьому, як зазначається, якість фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження.

Що відомо про загоризонтну РЛС "Воронеж-М"

77Я6 "Вороніж" - сім'я російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, у тому числі балістичних та крилатих ракет.

Сімейство складається зі станцій метрового ("Вороніж-М", "Вороніж-ВП"), дециметрового ("Вороніж-ДМ") та сантиметрового ("Вороніж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дозволяють точніше визначити параметри мети.

Атака дронів ГУР

У ніч на 27 травня дрон ГУР вразив ворожу загоризонтну РЛС "Воронеж-М". Вона розташована в місті Орськ Оренбурзької області.

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