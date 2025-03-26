Удар "Шахедів" по Кривому Рогу: уточнено наслідки наймасованішої атаки

"Вночі ворог атакував область безпілотниками. Через це у Кривому Розі сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали". - розповів чиновник.

Начальник ОВА додав, що в Кривому Розі через дронові удари були понівечені адміністративна будівля, складські приміщення, підприємство та шість автомобілів.

На щастя, обійшлося без жертв і поранених, додав Лисак, та показав у мережі фото із наслідками обстрілу.

Сильна пожежа у Кривому Розі через дронову атаку у ніч проти 26 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Своєю чергою Вілкул зазначив, що це була "наймасовіша з початку війни атака дронами-камікадзе" на Кривий Ріг.

"На місця ударів були направлені всі оперативні служби... Внаслідок атаки постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина, 6 авто. Інформація уточнюється, обстеження територій продовжується", - поінформував він..

Глава Ради оборони міста подякував захисникам неба за відбиття "Шахедної" атаки, та наголосив, що "інакше наслідки могли б бути значно важчими".

"Всього в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БПЛА... У Криворізькому районі вночі обстрілів не було", - розповів Вілкул.

Він також додав, що у Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи".

Куди ще били російські "Шахеди" цієї ночі

Нагадаємо, вечері 25 березня росармія запустила у бік Україні ударні безпілотники, й через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Повідомлялося, що у районі міста Черкаси пролунала серія вибухів. Перед тим фіксувався рух БПЛА противника у напрямку населеного пункту.

Також вранці стало відомо, що цієї ночі російські окупанти вдарили дронами по Охтирці на Сумщині. Через ворожу атаку були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема на території ринку, та спалахнула пожежа.