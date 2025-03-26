Атака "Шахедів": у Черкасах було чути вибухи

В районі міста Черкаси у ніч проти 26 березня було чути кілька вибухів. Фіксувався рух ворожих ударних безпілотників у напрямку населеного пункту.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Повітряні сили ЗСУ.

Військові о 04:03 попередили мешканців Черкас про рух БПЛА противника у напрямку міста.

Перед тим, близько третьої ночі, у Повітряних силах інформували про фіксацію декількох груп ворожих безпілотників у Черкаській області, які постійно змінювали курс.

У черкаських Telegram-каналах писали про серію вибухів цієї ночі, які було чути на тлі дронової атаки. Також в мережі повідомляли про роботу ППО у регіоні.

В моніторингових групах була інформація, що російські безпілотники були помічені в Уманському районі, повідомлялося про рух повітряних цілей на Чигирин, Смілу, Мельників, Золотоношу, Придніпровське, та про фіксацію "Шахедів" біля Черкас.

Між тим місцева влада не повідомляла щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки як в місті Черкаси, так і в області.

Російська дронова атака

Нагадаємо, ввечері 25 березня у Повітряних силах повідомили, що ворог знову запустив у бік України ударні безпілотники. "Шахеди" заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.

Через загрозу дронових атак у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Також стало відомо, що пізно ввечері у вівторок російські загарбники завдали масованого удару "Шахедами" по Кривому Рогу. В результаті атаки у місті були значні руйнування.