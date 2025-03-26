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Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів

Середа 26 березня 2025 00:14
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Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів Фото: російські загарбники масштабно атакують Україну ударними дронами (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у вівторок, 25 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші безпілотники почали заходити у повітряний простір України о 20:30 зі сходу через Харківську область.

Близько 21:00 з'явилися групи дронів, що рухалися з Херсонської у напрямку Миколаївської області, а також з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Станом на 22:49 ворожі дрони рухалися:

  • групою у Дніпропетровській області курсом з півночі на Кривий Ріг;
  • на Кіровоградщині курсом на захід;
  • у Запорізькій області курсом на захід;
  • групою на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Станом на 23:09 російські "Шахеди" рухалися:

  • декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь;
  • група з Запорізької на Дніпропетровську область;
  • на межі Кіровоградської та Черкаської областей курсом на захід;
  • на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

Станом на 23:29 ворожі БпЛА рухалися:

  • у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;
  • у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
  • з Херсонській області на Миколаївську;
  • у Черкаській області курсом на захід.

Також військові повідомляють про нову групу дронів зі сходу в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 00:09 ворожі безпілотники рухалися:

  • декілька груп у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;
  • з Чернігівської на Полтавську області;
  • з Дніпропетровської на Харківську області;
  • декілька груп у Дніпропетровській області курсом на захід;
  • у Миколаївській області курсом на захід;
  • на межі Кіровоградської та Черкаської областей.

О 00:15 військові повідомляють про ворожий БпЛА у напрямку Запоріжжя. В даний момент у місті лунають вибухи.

О 00:40 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників зі сходу в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 00:51 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • на межі Чернігівської та Київської областей;
  • декілька груп з Чернігівської та Сумської областей на Полтавстку область;
  • група у Дніпропетровській області курсом на захід;
  • декілька груп у Херсонській області курсом на Миколаївську та Дніпропетровську області;
  • з Полтавської на Черкаську області.

Станом на 00:40 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україна під масованою атакою російських дронів &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні удари Росії

Близько 23:00 російські "Шахеди" масово атакували Кривий Ріг. У місті пролунали щонайменше 15 вибухів і спалахнули пожежі.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 106 осіб. Серед них 83 дорослих і 23 дитини.

Російські терористи атакували місто в понеділок, 24 березня. Внаслідок удару були пошкоджені будинки, школа та лікарня. На місці прильотів спалахнули пожежі.

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