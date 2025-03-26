Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів

Ввечері у вівторок, 25 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші безпілотники почали заходити у повітряний простір України о 20:30 зі сходу через Харківську область. Близько 21:00 з'явилися групи дронів, що рухалися з Херсонської у напрямку Миколаївської області, а також з Чорного моря в напрямку Одеської області. Станом на 22:49 ворожі дрони рухалися: групою у Дніпропетровській області курсом з півночі на Кривий Ріг;

на Кіровоградщині курсом на захід;

у Запорізькій області курсом на захід;

групою на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Станом на 23:09 російські "Шахеди" рухалися: декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь;

група з Запорізької на Дніпропетровську область;

на межі Кіровоградської та Черкаської областей курсом на захід;

на межі Херсонської та Дніпропетровської областей. Станом на 23:29 ворожі БпЛА рухалися: у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;

у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;

з Херсонській області на Миколаївську;

у Черкаській області курсом на захід. Також військові повідомляють про нову групу дронів зі сходу в напрямку Кривого Рогу. Станом на 00:09 ворожі безпілотники рухалися: декілька груп у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;

з Чернігівської на Полтавську області;

з Дніпропетровської на Харківську області;

декілька груп у Дніпропетровській області курсом на захід;

у Миколаївській області курсом на захід;

на межі Кіровоградської та Черкаської областей. О 00:15 військові повідомляють про ворожий БпЛА у напрямку Запоріжжя. В даний момент у місті лунають вибухи. О 00:40 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників зі сходу в напрямку Кривого Рогу. Станом на 00:51 ворожі дрони-камікадзе рухалися: на межі Чернігівської та Київської областей;

декілька груп з Чернігівської та Сумської областей на Полтавстку область;

група у Дніпропетровській області курсом на захід;

декілька груп у Херсонській області курсом на Миколаївську та Дніпропетровську області;

з Полтавської на Черкаську області. Станом на 00:40 карта повітряних тривог України виглядала так: Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)