Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів
Ввечері у вівторок, 25 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники почали заходити у повітряний простір України о 20:30 зі сходу через Харківську область.
Близько 21:00 з'явилися групи дронів, що рухалися з Херсонської у напрямку Миколаївської області, а також з Чорного моря в напрямку Одеської області.
Станом на 22:49 ворожі дрони рухалися:
- групою у Дніпропетровській області курсом з півночі на Кривий Ріг;
- на Кіровоградщині курсом на захід;
- у Запорізькій області курсом на захід;
- групою на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Станом на 23:09 російські "Шахеди" рухалися:
- декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь;
- група з Запорізької на Дніпропетровську область;
- на межі Кіровоградської та Черкаської областей курсом на захід;
- на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.
Станом на 23:29 ворожі БпЛА рухалися:
- у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;
- у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
- з Херсонській області на Миколаївську;
- у Черкаській області курсом на захід.
Також військові повідомляють про нову групу дронів зі сходу в напрямку Кривого Рогу.
Станом на 00:09 ворожі безпілотники рухалися:
- декілька груп у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;
- з Чернігівської на Полтавську області;
- з Дніпропетровської на Харківську області;
- декілька груп у Дніпропетровській області курсом на захід;
- у Миколаївській області курсом на захід;
- на межі Кіровоградської та Черкаської областей.
О 00:15 військові повідомляють про ворожий БпЛА у напрямку Запоріжжя. В даний момент у місті лунають вибухи.
О 00:40 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників зі сходу в напрямку Кривого Рогу.
Станом на 00:51 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- на межі Чернігівської та Київської областей;
- декілька груп з Чернігівської та Сумської областей на Полтавстку область;
- група у Дніпропетровській області курсом на захід;
- декілька груп у Херсонській області курсом на Миколаївську та Дніпропетровську області;
- з Полтавської на Черкаську області.
Станом на 00:40 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні удари Росії
Близько 23:00 російські "Шахеди" масово атакували Кривий Ріг. У місті пролунали щонайменше 15 вибухів і спалахнули пожежі.
За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 106 осіб. Серед них 83 дорослих і 23 дитини.
Російські терористи атакували місто в понеділок, 24 березня. Внаслідок удару були пошкоджені будинки, школа та лікарня. На місці прильотів спалахнули пожежі.
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