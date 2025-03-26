Окупанти вдарили дронами по Охтирці, в ОВА показали наслідки

Російські окупанти завдали цієї ночі, 26 березня, повітряних ударів по місту Охтирка Сумської області. Через ворожу атаку були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема на території ринку, та спалахнула пожежа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що за попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Для нічного обстрілу Охтирки загарбники застосували безпілотники. В адміністрації поінформували, що внаслідок удару трьох дронів у місті було пошкоджено:

два багатоквартирні житлові будинки,

чотири магазини,

адміністративне приміщення підприємства,

кілька автомобілів,

господарчі споруди,

кіоски на території ринку.

Крім того, додали в ОВА, було зафіксоване загоряння однієї господарчої будівлі.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби", - розповіли в адміністрації, та оприлюднили в мережі фото наслідків дронової атаки на місто.

Пожежа в Охтирці після російської дронової атаки вночі 26 березня (фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, війська РФ вечері 25 березня запустили у напрямку Україні ударні безпілотники. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг, й в результаті ударів "Шахедами" у місті були значні руйнування, на щастя обійшлося без постраждалих.

Крім того, цієї ночі у районі міста Черкаси пролунала серія вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у напрямку населеного пункту.