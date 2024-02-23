Удар "Шахеда" у багатоповерхівку Дніпра: кількість постраждалих збільшилася

За словами чиновника, сімох громадян доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

"На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро - госпіталізовані", - розповів він.

Перед тим була інформація про чотирьох постраждалих, і повідомлялося про знаходження ще громадян під завалами.

Глава ОВА додав, що на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Також чиновник оприлюднив фото та відео з місця події, де "Шахед" противника цієї ночі влучив у будинок.

Місце події у Дніпрі (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака "Шахедів" по Дніпру

Раніше у ніч проти 23 лютого у Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих беспілотників "Шахед" у різних регіонах країни, які російські загарбники запустили для ударів. Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області.

Близько 01:20 стало відомо про вибухи у Дніпрі, їх було кілька.

Пізніше в ОВА розповіли, що у місті в результаті нічної російської атаки "Шахедами" є влучання у багатоквартирний будинок, через що сталося руйнування. Тоді було відомо про щонайменше чотири постраждалих.

Повітряна атака РФ по Україні

Додамо, перед тим, ввечері 22 лютого, в Україні була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Як уточнили пізніше у Силах оборони півдня України щодо наслідків в Одесі, силами ППО було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Загинула одна людина, всередині могли ще перебувати люди.