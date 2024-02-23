У Дніпрі дрон влучив в багатоповерхівку, є постраждалі і люди під завалами

У Дніпрі в результаті нічної російської атаки із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" є влучання у багатоквартирний будинок, через що є руйнування. Постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

"Росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі", - розповів чиновник.

За попередньою інформацією, відомо про чотирьох постраждалих.

"Під завалами - люди. Пошукова операція триває", - додав голова ОВА.

Російська повітряна атака

Нагадаємо, що 22 лютого ввечері в Україні була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух. А пізніше вночі, 23 лютого, вибухи також прогриміли в Дніпрі.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних беспілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області.

Пізніше у Силах оборони півдня України уточнили наслідки ворожої атаки по Одесі та розповіли, що військовими було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Загинула одна людина, всередині могли ще перебувати люди.