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Удар "Шахеда" по многоэтажке Днепра: количество пострадавших увеличилось

Фото: место проведения спасательных работ в многоэтажке в Днепре после попадания "Шахеда" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку в ночь на 23 февраля увеличилось количество травмированных и пострадавших до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

По словам чиновника, семерых граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"На данный момент известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро - госпитализированы", - рассказал он.

Перед этим была информация о четырех пострадавших и сообщалось о нахождении еще граждан под завалами.

Глава ОВА добавил, что на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Также чиновник обнародовал фото и видео с места происшествия, где "Шахед" противника этой ночью попал в дом.

 

Место происшествия в Днепре (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака "Шахедов" по Днепру

Ранее в ночь на 23 февраля в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации вражеских беспилотников "Шахед" в разных регионах страны, которые российские захватчики запустили для ударов. В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области.

Около 01:20 стало известно о взрывах в Днепре, их было несколько.

Позже в ОВА рассказали, что в городе в результате ночной российской атаки "Шахедами" есть попадание в многоквартирный дом, из-за чего произошло разрушение. Тогда было известно о как минимум  четырех пострадавших.

Воздушная атака РФ по Украине

Добавим, перед тем вечером 22 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога центральных и южных областях из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Как уточнили позже в Силах обороны юга Украины по поводу последствий в Одессе, силами ПВО было сбито 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Погиб один человек, внутри еще могли находиться люди.

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