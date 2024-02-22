В Одесі було чути вибух

В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги пізно ввечері 22 лютого, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Одеса ".

Вибух було чути в районі міста приблизно о 23:00.

Перед тим в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про фіксацію руху ракети противника у напрямку Одеси.

Військові закликали жителів міста перебувати в укриттях. А місцева влада нагадала про правила "двох стін" та інформ-тиші.

"Одещина, дуже прошу всіх, хто ще не в укриттях, пройти до безпечних місць та бути там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram.

Крім того, у Повітряних силах закликали жителів Ізмаїла також перебувати в укриттях через ракетну атаку.

Повітряна атака РФ ввечері 22 лютого

Раніше повідомлялося, що в центральних та південних областях України була оголошена повітряна тривога через зліт російських бомбардувальників та загрозу пусків ракет Х-22.

За даними Повітряних сил, кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до кордону України з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси.

Крім того, нагадаємо, що українців також попереджали про ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські загарбники запустили зі сходу країни.