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Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед них є діти

Фото: Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед них є діти (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники й правоохоронці завершили роботи на місці влучання в Грозі. Зниклими безвісти залишаються четверо людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"Шестеро поранених та п’ятдесят один загиблий – такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на зараз. Одинадцять фрагментів тіл, в тому числі дрібних, відправили на експертизу вчора. Вилучені сьогодні рештки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій", - заявив Болвінов. 

За словами начальника слідчого управління поліції, внаслідок удару четверо мешканців Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Після закінчення ДНК-аналізів, можна буде встановити, чи стави вони жертвами удару терористів. 

Удар по Грозі

Вчора, 5 жовтня, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив "Іскандером" у кафе й магазин. В закладі на момент удару відбувались поминки за полеглим воїном. 

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Згідно з останніми даними, за словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинули 52 людей. Одна з постраждалих померла в медзакладі. 

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