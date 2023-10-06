Удар по селу Гроза: пропавшими без вести остаются четыре человека, среди них есть дети

"Шестеро раненых и пятьдесят один погибший - таков результат этой ракетной атаки россиян по состоянию на сейчас. Одиннадцать фрагментов тел, в том числе мелких, отправили на экспертизу вчера. Изъятые сегодня остатки тел также будут исследованы с использованием ДНК лабораторий", - заявил Болвинов.

По словам начальника следственного управления полиции, в результате удара четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. После окончания ДНК-анализов, можно будет установить, стали ли они жертвами удара террористов.

Удар по Грозе

Вчера, 5 октября, российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки по погибшему воину.

Вчерашний удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Согласно последним данным, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара террористов по Грозе погибли 52 человека. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении.