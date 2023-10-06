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У Грозі знову зросла кількість жертв через російський ракетний удар

Гроза, П'ятниця 06 жовтня 2023 09:34
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У Грозі знову зросла кількість жертв через російський ракетний удар Фото: у Грозі Харківської обалсті знову зросла кількість жертв (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв у селі Гроза Харківської області знову зросла. Через ракетний удар росіян загинуло 52 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина відповідно померла у медичному закладі", - сказав він.

Варто зазначити, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло 15% жителів села Гроза. Як зазначили правоохоронці, у населеному пункті мешкало 330 осіб.

Що відомо про ракетний удар

Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.

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