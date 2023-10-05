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Загинули 15% жителів. Удар по Грозі став наймасовішим за жертвами в області

Четвер 05 жовтня 2023 17:16
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Загинули 15% жителів. Удар по Грозі став наймасовішим за жертвами в області Фото: Загинули 15% жителів. Удар по Грозі став наймасовішим за жертвами в області (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогоднішній удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Російські терористи вдарили по магазину-кафе, в якому перебувало близько 60 цивільних, у тому ж числі й діти. Ракета росіян влучила в приміщення, де не перебувало жодного військового. Цивільні на той момент поминали похованого мешканця села.

Станом на 16:49, згідно з даними правоохоронців:

  • 49 громадян загинули;
  • ще 7 постраждали.

"Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей! І хто каже що це не геноцид, хто каже що росіяни це люди, хто каже, що це народ, а не орда?", - заявив начальник головного управління Національної поліції регіону Володимир Тимошко.

Як відзначила речниця очільника Харківської ОВА Олена Шаповал в коментарі "Суспільне", удар по Грозі став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Усі подробиці російського терористичного удару по населеному пункту в Харківській області можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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