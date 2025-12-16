UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Удар СБУ по підводному човну РФ: супутникові знімки зафіксували наслідки

Ілюстративне фото: СБУ вдарила дроном по підводному човну РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Супутникові знімки місця атаки українського підводного дрона на російський підводний човен свідчать, що вибух стався на відстані кількох десятків метрів від цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На фотографіях, зроблених 16 грудня, помітні пошкодження пірса в районі стоянки субмарини. Водночас сам підводний човен, про ураження якого раніше заявляла українська сторона, залишається на тому ж місці.

Оцінити масштаби можливих ушкоджень човна за супутниковими знімками складно. Однак наявні кадри дозволяють припустити, що прямого влучання підводного дрона в корпус субмарини не зафіксовано.

У Росії зі свого боку заявляють, що атака не завдала жодних пошкоджень ані підводному човну, ані його екіпажу.

 

Що відомо про підводний човен класу "Варшавянка"

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" є дизельно-електричним багатоцільовим субмарином, спроєктованим із максимальним акцентом на низький рівень шуму та прихованість. У версії 636.3 човен отримав удосконалену гідроакустичну оболонку.

Озброєння включає шість торпедних апаратів калібру 533 мм, які можуть використовуватися як для запуску торпед, так і крилатих ракет. Зокрема, ці підводні човни здатні нести й застосовувати ракети "Калібр" - зазвичай до чотирьох одиниць, запуск яких здійснюється через торпедні апарати.

15 грудня стало відомо, що безпілотники Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.

Згодом речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніСлужба безпеки України