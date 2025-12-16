Удар СБУ по підводному човну РФ: супутникові знімки зафіксували наслідки

На фотографіях, зроблених 16 грудня, помітні пошкодження пірса в районі стоянки субмарини. Водночас сам підводний човен, про ураження якого раніше заявляла українська сторона, залишається на тому ж місці.

Оцінити масштаби можливих ушкоджень човна за супутниковими знімками складно. Однак наявні кадри дозволяють припустити, що прямого влучання підводного дрона в корпус субмарини не зафіксовано.

У Росії зі свого боку заявляють, що атака не завдала жодних пошкоджень ані підводному човну, ані його екіпажу.

Що відомо про підводний човен класу "Варшавянка"

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" є дизельно-електричним багатоцільовим субмарином, спроєктованим із максимальним акцентом на низький рівень шуму та прихованість. У версії 636.3 човен отримав удосконалену гідроакустичну оболонку.

Озброєння включає шість торпедних апаратів калібру 533 мм, які можуть використовуватися як для запуску торпед, так і крилатих ракет. Зокрема, ці підводні човни здатні нести й застосовувати ракети "Калібр" - зазвичай до чотирьох одиниць, запуск яких здійснюється через торпедні апарати.