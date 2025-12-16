RU

Удар СБУ по подводной лодке РФ: спутниковые снимки зафиксировали последствия

Иллюстративное фото: СБУ ударила дроном по подводной лодке РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Спутниковые снимки места атаки украинского подводного дрона на российскую подводную лодку свидетельствуют, что взрыв произошел на расстоянии нескольких десятков метров от цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На фотографиях, сделанных 16 декабря, заметны повреждения пирса в районе стоянки субмарины. При этом сама подводная лодка, о поражении которой ранее заявляла украинская сторона, остается на том же месте.

Оценить масштабы возможных повреждений лодки по спутниковым снимкам сложно. Однако имеющиеся кадры позволяют предположить, что прямого попадания подводного дрона в корпус субмарины не зафиксировано.

В России в свою очередь заявляют, что атака не нанесла никаких повреждений ни подводной лодке, ни ее экипажу.

 

Что известно о подводной лодке класса "Варшавянка"

Подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" является дизельно-электрической многоцелевой субмариной, спроектированной с максимальным акцентом на низкий уровень шума и скрытность. В версии 636.3 лодка получила усовершенствованную гидроакустическую оболочку.

Вооружение включает шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, которые могут использоваться как для запуска торпед, так и крылатых ракет. В частности, эти подводные лодки способны нести и применять ракеты "Калибр" - обычно до четырех единиц, запуск которых осуществляется через торпедные аппараты.

 

15 декабря стало известно, что беспилотники Службы безопасности Украины атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Впоследствии представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

