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Удар СБУ по авіабазах РФ: у ЦПД озвучили кількість знищених літаків окупантів

Понеділок 02 червня 2025 10:44
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Удар СБУ по авіабазах РФ: у ЦПД озвучили кількість знищених літаків окупантів Ілюстративне фото: СБУ атакувала авіабази Росії (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Під час атаки СБУ по авіаційних базах Російської Федерації було знищено мінімум 13 літаків стратегічної авіації росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", - написав Коваленко.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" стала однією з наймасштабніших спецоперацій українських сил безпеки. Протягом півтора року Служба безпеки України готувала удар по стратегічній авіації Росії, і 1 червня цей план був реалізований - дрони СБУ атакували одразу кілька російських аеродромів.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". За попередніми даними, пошкоджено 41 літак - це майже третина стратегічної авіації, здатної запускати крилаті ракети, яку має на озброєнні РФ.

Варто зауважити, що ця операція стала не лише важливою перемогою в тилу ворога, а й чітким сигналом: українські сили здатні діставати ключові об’єкти агресора навіть далеко за лінією фронту.

В СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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