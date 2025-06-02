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Удар СБУ по авиабазам РФ: в ЦПД озвучили количество уничтоженных самолетов оккупантов

Понедельник 02 июня 2025 10:44
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Удар СБУ по авиабазам РФ: в ЦПД озвучили количество уничтоженных самолетов оккупантов Иллюстративное фото: СБУ атаковала авиабазы России (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Во время атаки СБУ по авиационным базам Российской Федерации было уничтожено минимум 13 самолетов стратегической авиации россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах", - написал Коваленко.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" стала одной из самых масштабных спецопераций украинских сил безопасности. В течение полутора лет Служба безопасности Украины готовила удар по стратегической авиации России, и 1 июня этот план был реализован - дроны СБУ атаковали сразу несколько российских аэродромов.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По предварительным данным, поврежден 41 самолет - это почти треть стратегической авиации, способной запускать крылатые ракеты, которую имеет на вооружении РФ.

Стоит заметить, что эта операция стала не только важной победой в тылу врага, но и четким сигналом: украинские силы способны доставать ключевые объекты агрессора даже далеко за линией фронта.

В СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

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