Удар СБУ по аеродрому Бельбек і план гарантій безпеки для України: новини за 18 грудня

МіГ-31, С-400 і "Панцир". Дрони СБУ в Криму знищили дорогу техніку РФ

Дрони СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вночі знищили літак МіГ-31, а також комплекси протиповітряної оборони С-400 і "Панцир".

У Службі безпеки зазначили, що знищення російських систем ППО, які прикривають важливі об'єкти, триває.

США і Європа підготували детальний план гарантій безпеки для України, - Bloomberg

США і Європа розробили план гарантій безпеки для України, який включає детальні, жорсткі та серйозні заходи для того, щоб стримати Росію від повторної агресії, пише Bloomberg.

Очікується, що США повинні будуть надавати розвідувальну інформацію та здійснювати моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду вздовж лінії розмежування.

Копійки перейменують на кроки: Рада дала старт процесу

Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на крок. Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України підтримали в першому читанні.

"За" віддали свої голоси 264 народні депутати. Зміна копійки на крок стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року.

Зеленський підтримав ідею електронного голосування на виборах президента

В Україні вивчають варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном, розповів президент Володимир Зеленський.

Водночас наразі йдеться тільки про вибори президента - проведення парламентських і місцевих виборів поки не розглядають.

Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко

США хочуть, щоб Україна діяла швидко в контексті переговорів щодо завершення війни з Росією, розповів президент Дональд Трамп.

За його словами, коли Росія захоплює нову українську територію, "вона змінює свою думку".