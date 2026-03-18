UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ

14:40 18.03.2026 Ср
2 хв
Удар по "Рубікону" в Донецьку: ССО показали відео атаки на секретний центр РФ
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: уражено базу підрозділу "Рубікон" у Донецьку (Getty Images)

Сьогодні вночі далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Донецьку. В мережі з’явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ України у Telegram.

Читайте також: Елітний дронщик із "Рубикона" здався в полон ЗСУ разом із таємницями окупантів

Як зазначається, Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по ворожих об’єктах в окупованій Донецькій області у ніч на 18 березня.

Зокрема, у самому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом.

Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

В окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів", - йдеться у повідомленні.

ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

Що відомо про "Рубикон"

Центр "Рубикон" у РФ позиціонують як навчальну базу для підготовки операторів ударних та розвідувальних дронів.

Від початку повномасштабної війни безпілотники стали одним із ключових інструментів бойових дій, а підрозділи БпЛА - одними з найпріоритетніших у структурі російських військ.

Удари по "Рубікону"

Нагадаємо, українські військові останнім часом завдали низку результативних ударів по позиціях елітного російського підрозділу "Рубікон".

Так, у лютому ЗСУ уразили пункт дистанційного пілотування цього підрозділу в селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області - кілька дронів досягли цілі.

Крім того, у листопаді FPV-дрони знищили позиції "Рубікону", а Генеральний штаб підтвердив ураження бази зберігання безпілотників підрозділу на окупованій частині Донецької області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонецькВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниДрони