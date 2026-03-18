Удар по "Рубикону" в Донецке: ССО показали видео атаки на секретный центр РФ

Как отмечается, Силы специальных операций провели серию Middle Strike ударов по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.

В частности, в самом Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением.

Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.

В оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

"Подразделения Сил специальных операций проводят Middle Strike удары по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.

ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага в ведении войны против Украины.

Что известно о "Рубиконе"

Центр "Рубикон" в РФ позиционируют как учебную базу для подготовки операторов ударных и разведывательных дронов.

С начала полномасштабной войны беспилотники стали одним из ключевых инструментов боевых действий, а подразделения БпЛА - одними из самых приоритетных в структуре российских войск.