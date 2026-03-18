Удар по "Рубикону" в Донецке: ССО показали видео атаки на секретный центр РФ

Сегодня ночью дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Донецке. В сети появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ Украины в Telegram.
Как отмечается, Силы специальных операций провели серию Middle Strike ударов по вражеским объектам в оккупированной Донецкой области в ночь на 18 марта.
В частности, в самом Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" и элемент управления этим подразделением.
Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага.
В оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.
"Подразделения Сил специальных операций проводят Middle Strike удары по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов", - говорится в сообщении.
ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага в ведении войны против Украины.
Центр "Рубикон" в РФ позиционируют как учебную базу для подготовки операторов ударных и разведывательных дронов.
С начала полномасштабной войны беспилотники стали одним из ключевых инструментов боевых действий, а подразделения БпЛА - одними из самых приоритетных в структуре российских войск.
Напомним, украинские военные в последнее время нанесли ряд результативных ударов по позициям элитного российского подразделения "Рубикон".
Так, в феврале ВСУ поразили пункт дистанционного пилотирования этого подразделения в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области - несколько дронов достигли цели.
Кроме того, в ноябре FPV-дроны уничтожили позиции "Рубикона", а Генеральный штаб подтвердил поражение базы хранения беспилотников подразделения на оккупированной части Донецкой области.