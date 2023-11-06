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Удар росіян по Одесі: як виглядає художній музей після обстрілу (фото)

Одеса, Понеділок 06 листопада 2023 09:08
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Удар росіян по Одесі: як виглядає художній музей після обстрілу (фото) Фото: Одеський національний художній музей пошкоджено через російський обстріл (facebook.com/onfam.ua)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок масованого повітряного удару російських окупантів по Одесі вчора ввечері було пошкоджено національний художній музей, який входить до зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Худмузей був атакований за день до 124-річного заснування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Одеського національного художнього музею (ONFAM) та Івана Страхова.

Російська ракета поцілила поряд із будівлею музею. У 124-річному приміщенні вибуховою хвилею були пошкоджені стіни, було вибито скло.

Адміністрація музею після ворожої атаки перенесла всі заплановані заходи, а також скасувала день вільного відвідування Free Entrance Day.

Також у музеї зазначають, що зараз триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків поразки, ведуться слідчі дії, і все "має залишатися недоторканим".

Результати російської атаки на знімках показав колектив музею. Серед таких пошкоджених виставок:

  • Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу / Sol occidens" з колекції Едуарда Димшица;

  • Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами";

  • робота Олександра Грехова;

  • робота Стаса Жалобнюка "Black Sea";

  • робота Володимира Семківа "Радість";

  • робота Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська";

  • Kinder Album "Великі луги, рясні трави";

Наслідки російського удару по Одесі

Окрім Одеського художнього музею, від ворожого комбінованого обстрілу ввечері та вночі - ракети типу "Онікс" та "Іскандер-М", а також дрони-камікадзе "Шахед" - також постраждали житлові будинки, припортова інфраструктура, складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, транспорт з зерном.

Згідно з останньою інформацією, кількість постраждалих збільшилась із п'яти до восьми людей.

Всі подробиці атаки окупантів на Одесу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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