Удар росіян по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих

Кількість поранених через атаку росіян по Кривому Розі зросла до 44 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.
За словами глави, кількість поранених зросла до 44. Госпіталізовано понад два десятки людей.
"Після вечірньої атаки ворога там вісім "важких". Серед них троє дітей, у тому числі 4-річний хлопчик. Молодшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка", - повідомив Лисак.
12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Загинули й поранені мирні мешканці. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.
Увечері побільшало жертв атаки росіян. Відомо про трьох загиблих.
Ближче до ночі 12 березня рятувальники завершили пошукові роботи. Врятовано дев'ятьох жителів.
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