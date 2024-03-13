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Удар росіян по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих

Фото: збільшилася кількість жертв після удару росіян по Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA/11288)
Автор: Владислав Прийменко

Кількість поранених через атаку росіян по Кривому Розі зросла до 44 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.

За словами глави, кількість поранених зросла до 44. Госпіталізовано понад два десятки людей.

"Після вечірньої атаки ворога там вісім "важких". Серед них троє дітей, у тому числі 4-річний хлопчик. Молодшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка", - повідомив Лисак.

Удар росіян по Кривому Розі

12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Загинули й поранені мирні мешканці. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Увечері побільшало жертв атаки росіян. Відомо про трьох загиблих.

Ближче до ночі 12 березня рятувальники завершили пошукові роботи. Врятовано дев'ятьох жителів.

 

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