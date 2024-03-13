Удар россиян по Кривому Рогу: выросло количество пострадавших

По словам главы, количество раненых выросло до 44. Госпитализированы более два десятка людей.

"После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик. Младшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка", - сообщил Лисак.

Удар россиян по Кривому Рогу

12 марта россияне ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Погибли и раненые мирные жители. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Вечером увеличилось число жертв атаки россиян. Известно о трех погибших.

Ближе к ночи 12 марта спасатели завершили поисковые работы. Спасены девять жителей.