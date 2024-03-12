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Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі: рятувальники завершили пошукову операцію

Вівторок 12 березня 2024 22:53
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Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі: рятувальники завершили пошукову операцію Фото: Російський удар по Кривому Рогу (Telegram Сергія Лисака)
Автор: RBC.UA

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей. Кількість постраждалих уточнюється. Врятовано дев'ятьох мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців", - написав Лисенко.

Розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

Сьогодні ввечері російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Повідомлялося про 38 поранених, серед яких є діти, та трьох загиблих.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни також вдарили ракетою по даху багатоповерхівки у Металургійному районі міста. Штаб допомоги розгорнули за адресою - "Народний дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Всі подробиці російського удару по місту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що український президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл та показав відео наслідків. Він заявив, що Україна завдаватиме російським окупантам втрат у відповідь на сьогоднішній обстріл.

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