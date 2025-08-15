UA

Війна в Україні

Удар по ринку в центрі Сум: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Фото: Росія вдарила по ринку у Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.

У ДСНС нагадали, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.

Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.

 

Фото: наслідки удару РФ по Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)

"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили в ДСНС.

При цьому постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Атака на Суми

Нагадаємо, російський дрон атакував центральний ринок у Сумах сьогодні, 15 серпня, ввечері.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров після атаки оприлюднив відео, на якому можна було помітити сильну пожежу.

При цьому в Міністерстві оборони Росії заявили, що вони нібито не атакували Суми та інші українські міста.

Росіяни цинічно звинуватили Україну в провокації перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

