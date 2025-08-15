Удар по рынку в центре Сум: спасатели показали последствия (фото, видео)

В ГСЧС напомнили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.



Спасатели прибыли на место атаки и начали тушить пожары. Из-за угрозы повторных ударов они временно прерывали работу.

Фото: последствия удара РФ по Сумам (facebook.com/DSNSSUMY)

"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС.

При этом пострадавших, по предварительной информации, нет.