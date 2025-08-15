Удар по рынку в центре Сум: спасатели показали последствия (фото, видео)

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области в Facebook.
В ГСЧС напомнили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.
Фото: последствия удара РФ по Сумам (facebook.com/DSNSSUMY)
"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС.
При этом пострадавших, по предварительной информации, нет.
Напомним, российский дрон атаковал центральный рынок в Сумах сегодня, 15 августа, вечером.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров после атаки обнародовал видео, на котором можно было заметить сильный пожар.
При этом в Министерстве обороны России заявили, что они якобы не атаковали Сумы и другие украинские города.
Россияне цинично обвинили Украину в провокации перед встречей российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.