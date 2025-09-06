ua en ru
Удар РФ по залізниці на Донеччині: в УЗ показали фото наслідків

Субота 06 вересня 2025 13:17
Удар РФ по залізниці на Донеччині: в УЗ показали фото наслідків Фото: війська РФ вдарили по залізниці у Донецькій області (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Константин Широкун

Росіяни зранку атакували залізничну інфраструктуру поблизу Словʼянська Донецької області. Відновлення пошкодженої ділянки триватиме до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

"Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. Також 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку", - зазначили в УЗ.

При цьому приміські поїзди краматорського напрямку до кінця доби рухатимуться лише до станції Бантишеве.

Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а потяги "Інтерсіті+" до та з Краматорська пройдуть ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда.

Удари росіян по залізниці

Нагадаємо, що окупанти зранку вдарили по залізниці у Донецькій області, в результаті обстрілу ряд потягів рухається з затримкою.

Також російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Також повідомлялось, що армія РФ вночі 30 серпня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримувались через знеструмлення.

