Удар РФ по железной дороге в Донецкой области: в УЗ показали фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

"Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится ориентировочно до конца суток. Все причастные службы и техника уже задействованы в восстановлении. Также 8 резервных автобусов из Славянска будут помогать в транспортировке через поврежденный участок", - отметили в УЗ.

При этом пригородные поезда краматорского направления до конца суток будут двигаться только до станции Бантышево.

Поезда дальнего следования в Донецкой области будут следовать с задержками, а поезда "Интерсити+" до и из Краматорска пройдут участок под резервным тепловозом без электропитания в салоне поезда.