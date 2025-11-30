Удар РФ по Вышгороду: количество пострадавших существенно возросло, среди них - дети

Войска РФ поздно вечером 29 ноября атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде увеличилось до 19. Среди них четверо детей", - отметил Калашник.

По его словам, 11 человек госпитализированы. Люди получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается. Он также добавил, что один человек погиб.

"Пожар многоэтажки ликвидирован. Работают психологи. Все службы на месте. Вместе с местными властями занимаемся временным расселением эвакуированных людей", - добавил глава Киевской ОГА.

Он также отметил, что в городе повреждены еще другие два многоэтажных дома, 14 частных, предприятие и семь автомобилей.