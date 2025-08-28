Удар РФ по Вінницькій області: у ДСНС показали наслідки обстрілу (фото)

Нічний обстріл України

У ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого 12 людей загинули, понад 45 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлова забудова.

Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.