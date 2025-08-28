UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Удар РФ по Вінницькій області: у ДСНС показали наслідки обстрілу (фото)

Фото: у ДСНС показали наслідки обстрілу Вінницької області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, вдарили по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області. Рятувальники показали фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків. Наразі інформації про постраждалих не надходило", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що на всіх локаціях працюють підрозділи рятувальників, зокрема, 95 чоловік та 23 одиниці техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області 29 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ.

 

 

Нічний обстріл України

У ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого 12 людей загинули, понад 45 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлова забудова.

Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

