ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака російських військових на Запоріжжя: що відомо про постраждалих та руйнування

Запоріжжя, Четвер 28 серпня 2025 06:11
UA EN RU
Атака російських військових на Запоріжжя: що відомо про постраждалих та руйнування Фото: війська РФ атакували Запоріжжя (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

Армія РФ атакувала одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

Як повідомляло РБК-Україна, російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого троє людей загинули, є постраждалі, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.

У Дарницькому районі столиці значні пошкодження в житлових 5-ти, 16-ти поверхових будинках. Там зафіксовано значні руйнування та триває рятувальна операція. Також постраждав приватний житловий будинок і дитячий садок.

У Дніпровському районі постраждала житлова 25-ти поверхівка, пошкоджено приватні автомобілі у дворах. Зафіксовано пожежу в офісній будівлі.

У Соломʼянському районі постраждав приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Ракетна атака
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили