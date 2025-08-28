Масований обстріл Києва: відомо про перших постраждалих, кількість збільшується
Внаслідок масованого обстрілу Києва п'ять людей постраждали, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.
"Четверо постраждалих у Дніпровському районі столиці. Всіх медики госпіталізували", - повідомив Віталій Кличко.
У Дарницькому районі пошкоджені 2 житлових будинки. Також гасять пожежу в нежитловій забудові.
У Дніпровському районі - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також горить багатоповерховий будинок. Зафіксовано падіння уламків на територію дитсадка.
У Шевченківському районі пошкоджена нежитлова забудова, горить житловий будинок. У Соломʼянському районі - пожежа в приватному будинку.
Оновлено о 04:50
У столиці кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.
Російські війська в ніч на 28 серпня масово атакують Київ, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети.
Також починаючи з вечора 27 серпня у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.
Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.
