Удар РФ по Винницкой области: в ГСЧС показали последствия обстрела (фото)

Фото: в ГСЧС показали последствия обстрела Винницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Спасатели показали фото последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в частности, 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате удара российских войск.

 

 

 

Ночной обстрел Украины

В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего 12 человек погибли, более 45 пострадали, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилая застройка.

Также РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

До этого глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

ГСЧС Винницкая область Вторжение России в Украину