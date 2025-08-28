Удар РФ по Винницкой области: в ГСЧС показали последствия обстрела (фото)

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Спасатели показали фото последствий обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало", - отметили в ГСЧС.
Сообщается, что на всех локациях работают подразделения спасателей, в частности, 95 человек и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".
Ранее сообщалось, что в Винницкой области 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате удара российских войск.
В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего 12 человек погибли, более 45 пострадали, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилая застройка.
Также РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.
До этого глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.